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Влітку 2023 року Україна зможе відтіснити російські війська: прогноз генерала Петреуса

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Влітку 2023 року Україна зможе відтіснити російські війська: прогноз генерала Петреуса
Фото: Генштаб ЗСУ

Генерал Девід Петреус заявив, що українські війська зможуть відкинути російські сили цього літа і це залежатиме від поставок зброї та стратегії.

– Ви можете змусити ворога розвалитися. І це можливо цього літа, принаймні локально, — сказав він.

Крім того, Петреус висловив сподівання, що це дасть змогу перерізати той сухопутний міст, який Росія встановила і який дозволяє з’єднуватися з Кримом уздовж південно-східного узбережжя України

– Якщо ви відріжете це, ви можете почати ізоляцію Криму, ви можете зменшити його як центр матеріально-технічної підтримки, а потім ви зможете розділити російські сили. І тоді, якщо ви зможете знести міст через Керченську протоку, ви справді ізолювали їх, – додав він.

Петрус зазначив, що якщо російські втрати продовжуватимуть зростати, “у якийсь момент Кремль повинен буде визнати, що ця війна є нежиттєздатною на полі бою”.

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Він також сказав, що українці, які навчаються на західній зброї роблять це з надзвичайною швидкістю.

– І навіть коли вони повертаються в казарми після дуже довгого навчального дня, вони читають посібники. Вони хочуть повернутися до бою, повернутися до захисту своїх сімей, – сказав він.

Джерело: CNN
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