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Факти / Україна

ЄС збирає термінову зустріч щодо закупівлі боєприпасів для України

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Getty Images

Після заяв Києва щодо необхідності негайного збільшення боєприпасів, ЄС терміново вивчає шляхи об’єднання для своїх країн-членів для їх закупівлі.

Про це заявили дипломати та офіційні особи.

Очікується, що міністри закордонних справ ЄС обговорять ідею спільної закупівлі 155-мм артилерійських снарядів на зустрічі у Брюсселі 20 лютого.

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– Настав час справді пришвидшити виробництво та розширити виробництво стандартизованих продуктів, які відчайдушно потрібні Україні, — заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на щорічній Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

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Пізніше Урсула фон дер Ляєн заявила, що вона впевнена, що нагальність ситуації переконає членів ЄС відмовитися від своїх давніх переваг щодо закупівлі зброї на національному рівні.

–  Ми абсолютно повинні подвоїтися, і ми маємо продовжувати справді масову підтримку, яка необхідна (щоб) ці імперіалістичні плани Путіна повністю провалилися — це одна мета — і щоб Україна могла перемогти. У цій жорстокій війні, яку Росія розв’язала проти України, ми бачимо, що можемо зрушити гори під тиском, — сказала вона.

Крім того, вона зазначила, що “не може бути так, щоб довелось чекати місяцями і роками”.

– Не може бути так, щоб нам довелося чекати місяцями і роками, поки ми не зможемо поповнити запаси, поки ми не зможемо доставити це в Україну, – говорить Урсула фон дер Ляєн.

Джерело: The Guardian
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