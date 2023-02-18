Лютий, 18 в 7:17

За минулу добу наша авіація завдала п’ять ударів по районах зосередження російського ворога, а також один – по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також сили протиповітряної оборони збили шість дронів окупантів, зокрема: п’ять безпілотників типу Ланцет та один – Зала.

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Підрозділи ракетних військ і артилерії завдали ударів по трьох районах зосередження живої сили противника та знищили позицію зенітно-ракетного комплексу С-300 на вогневій позиції.

Протягом доби противник завдав 10 ракетних та 29 авіаційних ударів. Також росіяни 69 разів вели обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 360-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.