Добровільна мобілізація в Україні показала хороші результати – The Times

Лютий, 19 в 13:57

Нещодавно запущена в Україні кампанія добровільної мобілізації до Гвардії наступу дала хороші результати.

Про це повідомляє британське видання The Times посилаючись на джерело в Офісі президента України.

Вимушено реагуючи на зростання чисельності армії РФ, українська влада вирішила запустити програму добровільного вербування солдатів до Гвардії наступу паралельно зі звичайною мобілізацією.

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Нагадаємо, на початку лютого Міністерство внутрішніх справ анонсувало створення штурмових бригад Гвардії наступу. Ці формування планують залучити при визволенні Луганська, Донецька і Криму.

Як ми розповідали раніше Міністерство внутрішніх справ отримало вже понад 27 тис. звернень про вступ до Гвардії наступу.

Добровольці цих штурмових бригад будуть мати низку переваг та пільг:

можливість здобути вищу освіту в ЗВО під час служби безплатно або за пільгою;

щорічна відпустка, тривалість якої зростає зі збільшенням вислуги років;

окрім загального страхового стажу, також служба зараховується до стажу державної служби;

право на пенсію після 25 років календарної служби, зокрема, за змішаним з цивільним стажем.

Як тренуються центри Гвардії наступу дивіться в ексклюзиві Фактів тижня.

Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні до 20 травня 2023 року.

Таким чином, мобілізувати можуть громадян вікон від 18 до 60 років, які спроможні виконувати військовий обов’язок.