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Факти / Україна

Генерал Петреус спрогнозував початок контрнаступу ЗСУ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Генерал Девід Петреус заявив, що українська армія піде у контрнаступ у травні – на початку червня.

– Я впевнений, що у травні-на початку червня, коли українська армія, швидше за все, піде в контрнаступ, вона покаже зовсім інший рівень технології ведення війни, в дуже сильному контрасті з тим, що сьогодні демонструє Росія, – заявив він.

Петреус висловив захоплення українськими військовими та зазначив, що ЗСУ цілком може досягти злагодженості та комплексності ведення бойових дій. Це дуже важливо, щоб ситуація не переросла у довгу війну на виснаження.

При цьому він дуже скептично відноситься до розмов про російський масштабний наступ та не думає, що це будуть атаки по всіх фронтах.

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– У них (росіян, – Ред.) багато живої сили, але це дуже погано навчена жива сила, з нікчемним військовим досвідом і не дуже гарною фізичною формою. Тактика їх використання показує, що Росія не переймається жертвами серед своїх, люди — витратний матеріал, – каже генерал.

Раніше Петреус заявляв, що українські війська зможуть відкинути російські сили цього літа і це залежатиме від поставок зброї та стратегії.

Джерело: NV

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