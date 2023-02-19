Окупанти змусили дітей у Запорізькій області робити листівки з подяками РФ до річниці вторгнення – Генштаб

Лютий, 19 в 20:32

Окупаційна адміністрація в тимчасово захоплених населених пунктах Запорізької області змусила дітей робити листівки з подяками та словами підтримки російським загарбникам до річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу.

Також агресори тиснуть на місцеве населення і змушують учнів міста Токмак співати гімн країни-агресора перед початком уроків.

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Тим часом основні військові зусилля окупанти зосередили на спробах наступу на п’ятьох напрямках – Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському.

На Чернігівщині російських обстрілів зазнали 3 н.п., на Сумщині – 3, на Харківщині – 10, на Донеччині – 31 (в районі Бахмута була задіяна й авіація), у Запорізькій області – 7, Херсонській – 4, на Миколаївщині – Очаків.

– У населеному пункті Каланчак Херсонської області російські окупанти облаштували ще один військовий шпиталь, у центральній лікарні. Відомо, що громадянам України, які там проживають, у наданні медичної допомоги у зазначеному закладі відмовляють, – повідомляє Генштаб.

Таким чином, українська лікарня стала таким собі “хабом” для поранених та загиблих окупантів.

Лише минулої доби до медичного закладу привезли понад п’ятдесят поранених та вбитих загарбників.

Українська авіація за добу завдала 20 ударів по районах зосередження окупантів, 7 – по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також 2 удари по важливих об’єктах противника.