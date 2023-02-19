Провокації до річниці вторгнення: у Києві з’явився фейковий наказ департаменту освіти
У Києві від імені департаменту освіти та науки почали розповсюджувати фейковий наказ щодо діяльності столичних закладів освіти.
У департаменті освіти та науки Києва офіційно заявляють: жодних наказів про передачу закладів освіти столиці під управління будь-яких інших органів чи для роботи за іншим профілем не видавали.
Так само не запроваджували жодних додаткових заходів, пов’язаних із воєнним станом.
Чиновники наголошують: цей псевдодокумент – провокація ворога напередодні річниці повномасштабного вторгнення до України, щоб змусити людей панікувати.
– Наголошуємо: усі заклади освіти Києва працюють у звичайному режимі, усі співробітники перебувають на своїх робочих місцях і виконують свої звичні обов’язки.
Довіряйте інформації виключно з офіційних джерел! – закликають у департаменті освіти та науки Києва.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 361-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Департамент освіти та науки Києва