Провокації до річниці вторгнення: у Києві з’явився фейковий наказ департаменту освіти

Лютий, 19 в 7:25

У Києві від імені департаменту освіти та науки почали розповсюджувати фейковий наказ щодо діяльності столичних закладів освіти.

У департаменті освіти та науки Києва офіційно заявляють: жодних наказів про передачу закладів освіти столиці під управління будь-яких інших органів чи для роботи за іншим профілем не видавали.

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Так само не запроваджували жодних додаткових заходів, пов’язаних із воєнним станом.

Чиновники наголошують: цей псевдодокумент – провокація ворога напередодні річниці повномасштабного вторгнення до України, щоб змусити людей панікувати.

– Наголошуємо: усі заклади освіти Києва працюють у звичайному режимі, усі співробітники перебувають на своїх робочих місцях і виконують свої звичні обов’язки. Довіряйте інформації виключно з офіційних джерел! – закликають у департаменті освіти та науки Києва.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 361-шу добу.

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Джерело: Департамент освіти та науки Києва