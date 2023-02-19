Лютий, 19 в 11:24

Сьогодні, 19 лютого, споживання електроенергії є найнижчим за весь тиждень, що характерно для ранку неділі. Зростання споживання прогнозується ввечері та завтра на ранок.

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначено, що зараз для енергосистеми є надзвичайно важливим уникати як пікових навантажень, так і провалів у споживанні. Тому у компанії просять розподіляти користування енергоємними приладами впродовж доби.

Зараз дивляться

– Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і не прогнозується. Всі електростанції працюють згідно з командами диспетчерів та графіками. Ліміти споживання до областей не доводились, водночас у разі зміни ситуації та при зростанні споживання можливе застосування відключень, – йдеться в повідомленні.

Відключення за графіком все ще застосовуються через мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі. Також погодинні відключення можливі в окремих районах Києва та області у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

В Укренерго нагадали, що понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем ворога.

Джерело: Укренерго