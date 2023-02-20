Лютий, 20 в 13:59

Територіальні центри комплектування і соціальної підтримки продовжують мобілізацію в Україні 2023. Вони укомплектовують військові частини фахівцями з певних галузей і формують військовий резерв.

Однак в наш час у суспільстві існує думка, що на службу беруть усіх підряд, не дивлячись на здоров’я та життєві обставини. Так законодавство чітко визначає перелік категорій, які мають право на відстрочку.

Документи, які підтверджують право на відстрочку під час мобілізації – знайдете у матеріалі.

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Хто не підлягає мобілізації в Україні

Верховна Рада визначила категорії українців, які отримують відстрочку. Не мобілізують під час війни осіб за такими категоріями:

за сімейними обставинами;

за станом здоров’я;

за професійною діяльністю;

для здобуття освіти, викладання або заняття наукою.

Процедура отримання відстрочки

Адвокат Богдан Буй зазначає, що для того, аби отримати відстрочку, потрібно діяти за інструкцією:

Напишіть заяву у довільній формі. У заяві вкажіть на кого її пишете (начальник відповідного ТЦК та СП), ваші паспортні дані, прохання надати відстрочку відповідно до статті 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, число та підпис. До заяви додайте усі необхідні документи (в залежності від підстав, вони різняться). Заяву реєструють у журналі вхідної кореспонденції ТЦК та СП. Комісія ТЦК та СП ухвалює рішення щодо надання відстрочки. Людині надають виписку з книги протоколів. Там зазначають ПІБ людини, її дату народження, підставу відстрочки, номер і дату протоколу відстрочення та підписи членів комісії. Рішення комісії може бути оскаржено громадянином України до призовної комісії вищого рівня або до суду.

Документи, що підтверджують право на відстрочку під час мобілізації 2023

За словами експерта, відстрочку від мобілізації можна отримати тільки тоді, коли ви зберете повний пакет документів для її отримання. Наприклад, якщо у вас на утриманні перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, вам потрібно подати копії та оригінали свідоцтв про народження і документи про те, що діти справді на вашому забезпеченні.

Студентам потрібно подавати документи про те, що навчаєтеся на денній або дуальній формі навчання і т.д. Для кожного випадку – потрібен свій пакет документів. Однак право відстрочку можна втратити.

Як не втратити право на відстрочку

За словами адвоката відстрочка надається на той час, поки існує обставина, яка дає право на відстрочку. Тому працівники ТЦК мають право періодично перевіряти ці обставини, в такому випадку може вручатися повістка для уточнення особистих даних.

Крім того, є категорія громадян, які мають право на відстрочку, але не мають права на звільнення з лав ЗСУ. Після зарахування до особового складу військової частини право на відстрочку втрачається.

Для прикладу, право на відстрочку від мобілізації, згідно зі статтею 23 ЗУ Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку, мають студенти, які навчаються за денною формою навчання, але права на звільнення вже не мають.