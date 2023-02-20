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Факти / Світ

F-16 будуть наступним кроком в поставках військової допомоги Україні – Рютте

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Марк Рютте
Фото: Depositphotos

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що винищувачі F-16 будуть наступним кроком у переданні озброєння для України.

Про це він сказав в етері телемарафону.

– F-16 — це справді буде наступний крок. Це буде великий наступний крок. Але ми орієнтуємося на майбутнє й гарантуємо, що ви отримаєте все, що потрібно, доки у вас буде в цьому потреба. Тому ми також сказали, що в цьому питанні немає табу. Але F-16 виробляють в США, а вони проти постачання F-16 в Україну. Багато країн через це вагаються, – сказав Рютте.

За його словами, для вирішення питання щодо літаків необхідно створити коаліцію, подібну тій, яка виникла для поставок танків Leopard 2. Прем’єр вважає, що для цього знадобиться декілька тижнів.

Зараз дивляться

– Поки що немає висновку, буде це чи ні, але ми дивимося вперед і схиляємося до цього, – зазначив Рютте.

Раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Париж не виключає постачання Україні винищувачів, проте є складнощі.

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