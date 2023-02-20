F-16 будуть наступним кроком в поставках військової допомоги Україні – Рютте
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що винищувачі F-16 будуть наступним кроком у переданні озброєння для України.
Про це він сказав в етері телемарафону.
– F-16 — це справді буде наступний крок. Це буде великий наступний крок. Але ми орієнтуємося на майбутнє й гарантуємо, що ви отримаєте все, що потрібно, доки у вас буде в цьому потреба. Тому ми також сказали, що в цьому питанні немає табу. Але F-16 виробляють в США, а вони проти постачання F-16 в Україну. Багато країн через це вагаються, – сказав Рютте.
За його словами, для вирішення питання щодо літаків необхідно створити коаліцію, подібну тій, яка виникла для поставок танків Leopard 2. Прем’єр вважає, що для цього знадобиться декілька тижнів.
– Поки що немає висновку, буде це чи ні, але ми дивимося вперед і схиляємося до цього, – зазначив Рютте.
Раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Париж не виключає постачання Україні винищувачів, проте є складнощі.