Лютий, 20 в 13:52

Президент США Джо Байден прибув до Києва у понеділок, 20 лютого. Від кордону з Польщею він їхав потягом.

Про це пише The New York Times.

За даними видання, візит Байдена до Києва було здійснено таємно з міркувань безпеки. Президент США залишив Вашингтон без попередження, після того як у суботу ввечері разом із дружиною повечеряв у ресторані за межами Білого дому, що буває рідко.

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Зазначено, що Байден вже публічно планував прибути до Варшави у вівторок вранці із дводенним візитом, і офіційні особи неодноразово заперечували, що є якісь інші плани.

Навіть Білий дім у неділю ввечері опублікував розклад Байдена на понеділок, 20 лютого, в якому президент США все ще перебуває у Вашингтоні, а ввечері вирушає до Варшави, “хоч насправді він уже перебував за півсвіту”.

Президент США Джо Байден 20 лютого прибув з офіційним візитом до Києва. Це історичний день, оскільки між нинішнім і попереднім візитом американських лідерів до України – майже 15 років.