Лютий, 20 в 22:52

Україна працює над постачанням далекобійної зброї та інших видів озброєння, яких раніше не було в пакетах підтримки від союзників.

Про це сказав президент Володимир Зеленський за результатами переговорів з лідером США Джо Байденом.

Він подякував американському президенту за черговий пакет допомоги, а також заявив, що “наше союзництво з США справді зміцнює світ”.

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– Сьогодні я побачив таку рішучість президента Байдена та Сполучених Штатів Америки. І я хочу подякувати пану президенту за цей його візит і за переговори – справді корисні, – що фактично продовжили нашу розмову, яку ми розпочали у Вашингтоні під час мого візиту в грудні. Працюємо над постачанням далекобійної зброї та інших видів озброєння, яких раніше не було в пакетах підтримки, – сказав Зеленський.

Зеленський наголосив на тому, що “саме зараз в Україні вирішується доля світового порядку, який заснований на правилах, на людяності, на передбачуваності”.

– Ми абсолютно впевнені, що немає нічого, що могло б похитнути нашу демократію. Жоден елемент українського життя вже не є й ніколи не буде крихким. І наша міцність – це потужний внесок у міцність усіх волелюбних націй у світі. І сьогодні ми з президентом Байденом говорили, зокрема, про те, як уже цього року зробити все для нашої спільної перемоги у війні, що була розпочата Росією, – сказав глава держави.