Росіяни, що з обличчям? Реакція мережі на візит Джо Байдена до Києва
20 лютого, напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, з офіційним візитом до Києва прибув президент США Джо Байден.
Реакція мережі не змусила на себе довго чекати. Українці вже створили десятки мемів про Байдена в столиці нашої країни. Зокрема, жарти стосуються реакції росіян і кривавого диктатора Володимира Путіна на приїзд глави США.
Факти ICTV зібрали добірку актуальних мемів про візит Джо Байдена в Україну.
Мені нравиться як воно горить, а мамкіни разрєшатєлі бігають, суєтяться, калібри шукають…#Байден #Зеленський #Biden #BideininKyiv #Байденвкиєві pic.twitter.com/028A8BlxA5
— Джон Тахома (@andjohn_tah) February 20, 2023
Рсня: погрожує масованими ракетними обстрілами на річницю війни.
Байден: їду в Київ. Вірю в ППО.
Рсня: обсирається в коментарях, стікає піною, б’ється в конвульсіях.
— Prince (@PrinceShpil) February 20, 2023
Жартують в мережі і про те, як Байден перетнув український кордон.
Ексклюзивний кадр. Джо Байден по дорозі в Київ pic.twitter.com/zkd369BZNa
— Palavna (@palavna_) February 20, 2023
Є жарти і про причину приїзду Байдена в Україну. Наприклад, він захотів спробувати легендарну київську перепічку, пограти в шахи в парку Тараса Шевченка або купити військову фліску.
⚡️Джо Байден прибув у Київ і вже грає з однолітками у шахи в парку Шевченко pic.twitter.com/z0tI8c5Tq3
— пан Євгеній (@chornobryvci) February 20, 2023
Здається, Байден приїхав в Київ! pic.twitter.com/yWFHm6yq27
— Аніта Полоцька (@polotskaanita) February 20, 2023
У мережі вже з’явилися перші фото Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським. Вони вшанували пам’ять загиблих захисників України біля Стіни пам’яті Михайлівського собору.