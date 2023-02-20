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Факти / Україна

Росіяни, що з обличчям? Реакція мережі на візит Джо Байдена до Києва

Каріна Зуєва, редакторка розділу Lifestyle
Джо Байден
Фото: Depositphotos

20 лютого, напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, з офіційним візитом до Києва прибув президент США Джо Байден.

Реакція мережі не змусила на себе довго чекати. Українці вже створили десятки мемів про Байдена в столиці нашої країни. Зокрема, жарти стосуються реакції росіян і кривавого диктатора Володимира Путіна на приїзд глави США.

Факти ICTV зібрали добірку актуальних мемів про візит Джо Байдена в Україну.

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Жартують в мережі і про те, як Байден перетнув український кордон.

Меми про Байдена у Києві

Меми про Байдена у Києві

Є жарти і про причину приїзду Байдена в Україну. Наприклад, він захотів спробувати легендарну київську перепічку, пограти в шахи в парку Тараса Шевченка або купити військову фліску.

Меми про Байдена в Києві

Меми про Байдена у Києві

Меми про Байдена в Києві

Меми про Байдена в Києві

У мережі вже з’явилися перші фото Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським. Вони вшанували пам’ять загиблих захисників України біля Стіни пам’яті Михайлівського собору.

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