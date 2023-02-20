Лютий, 20 в 13:12

20 лютого, напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, з офіційним візитом до Києва прибув президент США Джо Байден.

Реакція мережі не змусила на себе довго чекати. Українці вже створили десятки мемів про Байдена в столиці нашої країни. Зокрема, жарти стосуються реакції росіян і кривавого диктатора Володимира Путіна на приїзд глави США.

Факти ICTV зібрали добірку актуальних мемів про візит Джо Байдена в Україну.

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Рсня: погрожує масованими ракетними обстрілами на річницю війни. Байден: їду в Київ. Вірю в ППО. Рсня: обсирається в коментарях, стікає піною, б’ється в конвульсіях. — Prince  (@PrinceShpil) February 20, 2023

Жартують в мережі і про те, як Байден перетнув український кордон.

Ексклюзивний кадр. Джо Байден по дорозі в Київ pic.twitter.com/zkd369BZNa — Palavna (@palavna_) February 20, 2023

Є жарти і про причину приїзду Байдена в Україну. Наприклад, він захотів спробувати легендарну київську перепічку, пограти в шахи в парку Тараса Шевченка або купити військову фліску.

⚡️Джо Байден прибув у Київ і вже грає з однолітками у шахи в парку Шевченко pic.twitter.com/z0tI8c5Tq3 — пан Євгеній (@chornobryvci) February 20, 2023

Здається, Байден приїхав в Київ! pic.twitter.com/yWFHm6yq27 — Аніта Полоцька (@polotskaanita) February 20, 2023

У мережі вже з’явилися перші фото Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським. Вони вшанували пам’ять загиблих захисників України біля Стіни пам’яті Михайлівського собору.