Там у печі дірки, броники, каски, автомати у м’ясо: окупант про пряме влучання ЗСУ у розташування військ РФ
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Військовий РФ у перехопленій ГУР Міноборони розмові розповів, що українські військові прямим влучанням ударили у місце, де сидить ротний із кухарями та всім штабом:
– Пряме влучання КМП. Намети нах*й, взагалі… Ну, дякувати Богу, нікого не було, відбулися легким переляком. Там у печі дірки, броники у м’ясо, каски у м’ясо, автомати у м’ясо.
Крім того, російський солдат розповів про обман з боку керівництва:
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– Хитрі п*дараси. Ми ж сюди 9 грудня їхали, ой, 13 грудня. Вони нам повинні були порахувати, вважай, пів місяця бойових… коли є на**б, це дуже некомфортно.