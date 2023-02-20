Лютий, 20 в 14:57

У Києві лунала повітряна тривога, коли президент США Джо Байден разом з українським колегою Володимиром Зеленським прогулювалися поблизу Михайлівського золотоверхого собору, через зліт російського МіГ-31, який є носієм гіперзвукових ракет Кинджал.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Стандартна, типова ситуація для України. Злетів Міг-31 з ракетами Кинжал, які ми не можемо збивати. Всі про це знають. Безумовно, ворог дізнався і про візит Байдена. Не хочу якось пов’язувати з цим, оскільки такі клопоти російський Міг-31 завдає нам щодня, а інколи і “прилітає”, – пояснив військовий.

Ігнат нагадав, що кілька тижнів тому у Києві та Запоріжжі саме Кинжалами було завдано ударів.

Зараз дивляться

– Пам’ятаємо також про візит президента США до Польщі. Тоді теж була провокація з боку РФ, але настрій у Байдена і у нашого керівництва гарний, тому очікуємо гарних новин, попри повітряні тривоги, – наголосив він.

Водночас вважає, що завжди треба бути готовими до ракетних ударів, особливо у сакральні для РФ дати – 23 та 24 лютого.

У понеділок, 20 лютого, президент США Джо Байден прибув з візитом до Києва.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що перший за майже 15 років візит американського лідера є найважливішим за всю історію українсько-американських відносин.