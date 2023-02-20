Візит Байдена до Києва є найважливішим за всю історію українсько-американських відносин – Зеленський

Лютий, 20 в 14:12

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нинішній візит президента США Джо Байдена до Києва є найважливішим за всю історію українсько-американських відносин.

Про це він сказав під час спільної заяви за підсумками зустрічі з американським колегою.

– Ми постійно перебуваємо на зв’язку з паном президентом від перших днів повномасштабної війни. І цей перший за 15 років візит президента Сполучених Штатів в Україну є найважливішим за всю історію українсько-американських відносин саме в цей період. Цей період найскладніший, тому що наша держава б’ється за свою свободу і свободу всіх європейців, для всіх людей вільного світу, – наголосив Зеленський.

Він також подякував Байдену за потужну співпрацю з Україною і наголосив, що сьогоднішні переговори були змістовними.

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– Сьогодні наші переговори були змістовними, саме такими важливими, як це стало традицією між нашими державами, – додав Зеленський.

Президент США Джо Байден 20 лютого прибув з офіційним візитом до Києва. Це історичний день, оскільки між нинішнім і попереднім візитом американських лідерів до України – майже 15 років.