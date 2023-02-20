Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

ЗСУ зупинили атаки окупантів поблизу 7 населених пунктів та збили один ворожий Су-25 – Генштаб

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
ЗСУ зупинили атаки окупантів поблизу 7 населених пунктів та збили один ворожий Су-25 – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби, 19 лютого, російські війська продовжували намагання наступати на п’яти напрямках, проте Збройні сили України відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Російський ворог продовжує зосереджуватися на наступі на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Зараз дивляться

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області.

Крім того, наші воїни вчора збили ворожий літак Су-25, два безпілотники типу Орлан-10 та два дрони-камікадзе типу Ланцет-3.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка