Лютий, 20 в 7:16

Минулої доби, 19 лютого, російські війська продовжували намагання наступати на п’яти напрямках, проте Збройні сили України відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Російський ворог продовжує зосереджуватися на наступі на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області.

Крім того, наші воїни вчора збили ворожий літак Су-25, два безпілотники типу Орлан-10 та два дрони-камікадзе типу Ланцет-3.