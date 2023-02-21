Лютий, 21 в 11:19

Президент США Джо Байден прийняв рішення про поїздку в Україну ще наприкінці грудня, коли у Вашингтон приїжджав Володимир Зеленський.

Як повідомляє агентство Bloomberg, про цей план знали лише кілька людей у Білому домі та Пентагоні.

Американський лідер вирішив, що меседж для РФ про те, що США залишаються прихильними до України, вартий ризику поїздки в країну, де йде війна.

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Російську сторону повідомили про візит Байдена в Київ за кілька годин до прибуття. Але немає жодних подробиць про те, як РФ сприйняла цю новину, офіційної відповіді від Кремля також не надходило.

У виданні зазначають, що візит в Україну був більш небезпечним, ніж поїздки президентів США до Іраку та Афганістану, які також були охоплені війною.

Тут США не мали контролю над повітряним простором чи аеропортами. Через це візит був запланований у набагато менших масштабах.

Щоб запобігти ризику будь-яких витоків інформації, а також з міркувань безпеки, було визначено, що разом з Байденом в Україну вирушить лише кілька найближчих помічників, невелика медична бригада, два журналісти і охорона.

Журналістам сказали, що вони отримають електронний лист із темою Інструкції щодо прибуття на турнір з гольфу з деталями свого від’їзду.

Вони дотримувалися інструкцій і віддали свої мобільні телефони до того, як літак із Байденом злетів. Пристрої їм повернули лише через 24 години у посольстві США у Києві.

Зазначається, що Air Force One таємно вилетів на C-32 із Вашингтона на авіабазу Рамштайн у Німеччині, а потім у польський Жешув.

Приземлившись у Польщі, президент США вирушив до Києва потягом. О 08:00 ранку він прибув до української столиці.