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Факти / Світ

Блінкен: Війна Путіна проти України – стратегічний провал з усіх боків

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що війна Росії проти України є стратегічним провалом з усіх боків.

Про це пише CNN.

Він також попередив, що якщо дозволити вторгненню Росії  безкарно продовжуватись, то це відкриє ящик Пандори.

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– Через рік після того, як президент Путін атакував Україну, стає зрозуміло, що його війна була стратегічно провальною в усіх сенсах, – наголосив Блінкен, виступаючи разом із міністром закордонних справ Греції Нікосом Дендіасом в Афінах.

За його словами, це сталось через мужність українського народу, а також завдяки силі та єдності союзників і партнерів в усьому світі.

У понеділок, 20 лютого, президент США Джо Байден прибув до Києва з неанонсованим візитом. Між нинішнім і попереднім візитом американських президентів до України минуло майже 15 років. Востаннє нас відвідував Джордж Буш-молодший 2008 року.

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Джерело: CNN
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