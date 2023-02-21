Блінкен: Війна Путіна проти України – стратегічний провал з усіх боків
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що війна Росії проти України є стратегічним провалом з усіх боків.
Про це пише CNN.
Він також попередив, що якщо дозволити вторгненню Росії безкарно продовжуватись, то це відкриє ящик Пандори.
– Через рік після того, як президент Путін атакував Україну, стає зрозуміло, що його війна була стратегічно провальною в усіх сенсах, – наголосив Блінкен, виступаючи разом із міністром закордонних справ Греції Нікосом Дендіасом в Афінах.
За його словами, це сталось через мужність українського народу, а також завдяки силі та єдності союзників і партнерів в усьому світі.
У понеділок, 20 лютого, президент США Джо Байден прибув до Києва з неанонсованим візитом. Між нинішнім і попереднім візитом американських президентів до України минуло майже 15 років. Востаннє нас відвідував Джордж Буш-молодший 2008 року.