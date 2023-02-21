Міць. Українська кам’яна: у магазинах з’явилась лімітована партія Артемсолі

Лютий, 21 в 11:46

Держпідприємство Артемсіль до річниці повномасштабної війни випустило лімітовану партію солі зі знищеного Соледара. Зібрані кошти підуть на формування армії дронів для української розвідки, повідомляє фонд United24.

Влітку 2022 року продукція Артемсолі зникла з полиць магазинів, оскільки у квітні через обстріли РФ в шахтах Соледара вперше з часів Другої світової війни припинили видобувати сіль. Цехи підприємства згоріли, але сама сіль вціліла і стала ще одним символом міці українських захисників та всього народу.

Зокрема, вдалося знайти 20 т ще нереалізованої Артемсолі, які розділили на 100 тис. символічних пачок по 200 г і назвали Міць. Українська кам’яна.

Зараз дивляться

Вартість пачки – 500 грн, з яких 465 грн підуть на формування флотилії дронів-камікадзе для ГУР.

Придбати сіль з лімітованої партії можна в магазинах мережі Сільпо або замовити онлайн на Rozetka.

Продаж та доставка можливі лише на території України, оскільки сіль визнана стратегічним продуктом – її експорт заборонено.

Джерело: United24

Фото: United24