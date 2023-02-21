Мінус 760 окупантів та 10 танків: втрати Росії за минулу добу

Лютий, 21 в 9:08

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 144 440 своїх військовослужбовців, з них 760 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати Росії з 24.02.22 по 21.02.23:

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танків ‒ 3326 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 6562 (+9) од,

артилерійських систем – 2338 (+4) од,

РСЗВ – 471 (+0) од,

засобів ППО ‒ 243 (+0) од,

літаків – 299 (+0) од,

гелікоптерів – 287 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2023 (+5),

крилатих ракет ‒ 873 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5210 (+1) од,

спеціальної техніки ‒ 226 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 363-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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