Мінус 760 окупантів та 10 танків: втрати Росії за минулу добу
Фото: Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 144 440 своїх військовослужбовців, з них 760 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати Росії з 24.02.22 по 21.02.23:
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- танків ‒ 3326 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6562 (+9) од,
- артилерійських систем – 2338 (+4) од,
- РСЗВ – 471 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 243 (+0) од,
- літаків – 299 (+0) од,
- гелікоптерів – 287 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2023 (+5),
- крилатих ракет ‒ 873 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5210 (+1) од,
- спеціальної техніки ‒ 226 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 363-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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