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Факти / Україна

Мінус 760 окупантів та 10 танків: втрати Росії за минулу добу

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Втрати РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 144 440 своїх військовослужбовців, з них 760 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати Росії з 24.02.22 по 21.02.23:

Зараз дивляться
  • танків ‒ 3326 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6562 (+9) од,
  • артилерійських систем – 2338 (+4) од,
  • РСЗВ – 471 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 243 (+0) од,
  • літаків – 299 (+0) од,
  • гелікоптерів – 287 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2023 (+5),
  • крилатих ракет ‒ 873 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5210 (+1) од,
  • спеціальної техніки ‒ 226 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 363-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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