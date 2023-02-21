Проблеми зі світлом в областях через вітер та графіки в Одесі – ситуація 21 лютого

Лютий, 21 в 11:43

21 лютого дефіциту в енергосистемі України немає та не прогнозується.

Через це до областей не доводились ліміти споживання.

Усі електростанції працюють відповідно до команд диспетчерів Укренерго.

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Імпорт електроенергії незначний і суттєво зменшується завдяки стабілізації електропостачання в країні.

Однак у разі зміни ситуації в енергосистемі та різкого зростання споживання можливе застосування відключень, попереджають в Укренерго.

Натомість у низці областей України через несприятливі погодні умови – рвучкий вітер, подекуди з дощем і мокрим снігом – фіксуються порушення електропостачання через пошкодження мереж операторів системи розподілу.

– Бригади обленерго уже працюють над відновленням живлення, – наголошують в національній енергетичній компанії.

В Одесі та Одеському районі залишаються мережеві обмеження через пошкодження обладнання на підстанціях НЕК Укренерго внаслідок минулих ракетних ударів та атак дронами.

Нині там застосовані графіки погодинних відключень, щоб уникнути перевантаження обладнання, що залишається в роботі.

– Ремонтні бригади Укренерго працюють над усуненням мережевих обмежень для Одеси та Одеського району. Пошкодження там складні й масштабні, тому відновлення надійного енергопостачання потребує тривалого часу, – пояснюють у компанії.

У Київській, Івано-Франківській та Тернопільській областях станом на 21 лютого тривають виміри фактичного споживання.