Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Так з’явився Rail Force One: Камишін розповів, як Байден їхав до Києва та вибачився за затримку потягів

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Байден біля потяга УЗ
Фото: Getty Images

Очільник Укрзалізниці Олександр Камишін вибачився за затримку потягів 21 лютого через візит президента США Джо Байдена до України.

У Twitter Камишін описав поїздку Байдена потягом, який він назвав Rail Force One, як історичний момент.

— Власне, не пам’ятаю, як ми дійшли від ідеї Путіна “взяти Київ за 3 дні” до президента Байдена, який йшов Києвом разом із моїм президентом Зеленським на на 362-й день війни, — написав він у Twitter.

Камишін додав, що для нього та для всієї команди Укрзалізниці було честю та привілеєм займатися цим візитом.

Зараз дивляться

— Треба сказати, це було складно. Але ми це зробили. Так з’явився Rail Force One, – додав Камишін.

Глава УЗ зауважив, що за 24 години Байден провів 20 годин у потязі і лише чотири години у Києві.

— Я також хочу вибачитися за те, що вчора порушив наш OTP (дотримання розкладу). Нам довелося затримати деякі з наших поїздів, щоб дати дорогу Rail Force One.

Це було боляче для мене та моєї команди, але я повинен був це зробити. Тому вчора лише 90% наших поїздів прибули вчасно. Прошу пробачення.

20 лютого президент США Джо Байден прибув з офіційним візитом до Києва. Приїзд американського президента в Україну став несподіванкою. Від самого ранку у Києві перекрили центр, а також обмежили рух деякими вулицями.

Читайте
Це просто шедевр, у Кремлі хаос: Марек Сівець про візит Джо Байдена до Києва

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка