Так з’явився Rail Force One: Камишін розповів, як Байден їхав до Києва та вибачився за затримку потягів

Лютий, 21 в 15:33

Очільник Укрзалізниці Олександр Камишін вибачився за затримку потягів 21 лютого через візит президента США Джо Байдена до України.

У Twitter Камишін описав поїздку Байдена потягом, який він назвав Rail Force One, як історичний момент.

— Власне, не пам’ятаю, як ми дійшли від ідеї Путіна “взяти Київ за 3 дні” до президента Байдена, який йшов Києвом разом із моїм президентом Зеленським на на 362-й день війни, — написав він у Twitter.

Камишін додав, що для нього та для всієї команди Укрзалізниці було честю та привілеєм займатися цим візитом.

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— Треба сказати, це було складно. Але ми це зробили. Так з’явився Rail Force One, – додав Камишін.

So, it was an honor and a privilege for me and the whole #IronTeam of @Ukrzaliznytsia to deal with this visit. I must say, it was complicated. But we did it. That’s how #RailForceOne appeared. pic.twitter.com/LlXlRpYRNv — Alexander Kamyshin (@AKamyshin) February 21, 2023

Глава УЗ зауважив, що за 24 години Байден провів 20 годин у потязі і лише чотири години у Києві.

— Я також хочу вибачитися за те, що вчора порушив наш OTP (дотримання розкладу). Нам довелося затримати деякі з наших поїздів, щоб дати дорогу Rail Force One. Це було боляче для мене та моєї команди, але я повинен був це зробити. Тому вчора лише 90% наших поїздів прибули вчасно. Прошу пробачення.

20 лютого президент США Джо Байден прибув з офіційним візитом до Києва. Приїзд американського президента в Україну став несподіванкою. Від самого ранку у Києві перекрили центр, а також обмежили рух деякими вулицями.