Так з’явився Rail Force One: Камишін розповів, як Байден їхав до Києва та вибачився за затримку потягів

Очільник Укрзалізниці Олександр Камишін вибачився за затримку потягів 21 лютого через візит президента США Джо Байдена до України.

У Twitter Камишін описав поїздку Байдена потягом, який він назвав Rail Force One, як історичний момент.

Камишін додав, що для нього та для всієї команди Укрзалізниці було честю та привілеєм займатися цим візитом.

So, it was an honor and a privilege for me and the whole #IronTeam of @Ukrzaliznytsia to deal with this visit. I must say, it was complicated. But we did it. That’s how #RailForceOne appeared. pic.twitter.com/LlXlRpYRNv

— Alexander Kamyshin (@AKamyshin) February 21, 2023