У метро Києва призупинили продаж паперових QR-квитків
Фото: Depositphotos
21 лютого на станціях метро в Києві призупинено продаж паперових QR-квитків.
Сталось це з технічних причин, повідомляють у КМДА та перепрошують за тимчасові незручності.
– Фахівці КП Головний інформаційно-обчислювальний центр намагаються якнайшвидше вирішити питання, – наголосили в КМДА.
У звичайному режимі працюють такі засоби оплати проїзду:
Зараз дивляться
- Транспортна картка;
- QR-код, згенерований у додатку Київ цифровий;
- Безконтактна банківська картка;
- Мобільні додатки ApplePay та Google Pay.
Про відновлення продажу паперових QR-квитків буде повідомлено додатково.