Лютий, 21 в 8:41

У метро Києва призупинили продаж паперових QR-квитків

21 лютого на станціях метро в Києві призупинено продаж паперових QR-квитків. Сталось це з технічних причин, повідомляють у КМДА та перепрошують за тимчасові незручності. – Фахівці КП Головний інформаційно-обчислювальний центр намагаються якнайшвидше вирішити питання, – наголосили в КМДА. У звичайному режимі працюють такі засоби оплати проїзду: Зараз дивляться Транспортна картка;

QR-код, згенерований у додатку Київ цифровий;

Безконтактна банківська картка;

Мобільні додатки ApplePay та Google Pay. Про відновлення продажу паперових QR-квитків буде повідомлено додатково.

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