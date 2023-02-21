Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У метро Києва призупинили продаж паперових QR-квитків

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
У метро Києва призупинили продаж паперових QR-квитків
Фото: Depositphotos

21 лютого на станціях метро в Києві призупинено продаж паперових QR-квитків.

Сталось це з технічних причин, повідомляють у КМДА та перепрошують за тимчасові незручності.

– Фахівці КП Головний інформаційно-обчислювальний центр намагаються якнайшвидше вирішити питання, – наголосили в КМДА.

У звичайному режимі працюють такі засоби оплати проїзду:

Зараз дивляться
  • Транспортна картка;
  • QR-код, згенерований у додатку Київ цифровий;
  • Безконтактна банківська картка;
  • Мобільні додатки ApplePay та Google Pay.

Про відновлення продажу паперових QR-квитків буде повідомлено додатково.

Джерело: КМДА
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка