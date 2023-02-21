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Факти / Україна

Україна, ЄС і НАТО створять механізм для пришвидшення виробництва та закупівлі зброї – Кулеба

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Кулеба, Столтенберг, Боррель

Україна, Європейський Союз і НАТО домовились створити координаційний механізм для пришвидшення виробництва, закупівлі та доставки снарядів, деталей і зброї для ЗСУ.

Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба за результатами переговорів з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і верховним представником ЄС Жозепом Боррелем у Брюсселі.

Головною темою переговорів стало посилення обороноздатності України.

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– Я запропонував створити координаційний механізм Україна-ЄС-НАТО на рівні виробників, закупівельників та урядів. Цю ідею колеги підтримали, і скоро відбудеться перша зустріч контактних осіб, – зазначив Кулеба.

За словами міністра, новий тристоронній формат Україна-ЄС-НАТО працюватиме на постійній основі.

Також Кулеба закликав ЄС і НАТО якнайшвидше розпочати тренування українських пілотів у межах наявних механізмів.

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Фото: Дмитро Кулеба

Джерело: МЗС
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