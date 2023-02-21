Лютий, 21 в 7:46

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що рішення військово-політичного керівництва України захищати Бахмут є стратегічно обґрунтованою спробою оточити російські підрозділи на цій ділянці фронту та виснажити їх.

В ISW нагадують слова президента Володимира Зеленського про те, що оборона Бахмута важлива, але не за будь-яку ціну.

Крім того, міністр оборони України Олексій Резніков також заявив, що українські війська продовжують підготовку до контрнаступів у найближчій перспективі.

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– Давно було зрозуміло, що Україна не продовжуватиме обороняти Бахмут, ризикуючи оточенням великої кількості українських військ у передмісті та місті, – зазначають аналітики.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський раніше заявив, що Росія тримає всі боєздатні підрозділи на лінії зіткнення у Луганській та Донецькій областях та частково у Запорізькій області, але у неї немає великих незалучених у війні підготовлених резервів, які змогли б змінити перебіг операції.

Всі ці заяви від керівництва України узгоджуються з оцінкою ISW про те, що ЗСУ здатні повернути собі ініціативу у 2023 році за достатньої та своєчасної підтримки Заходу.

Раніше розвідка Міністерства оборони Великої Британії повідомляла, що РФ продовжує наступальні дії на сході на кількох напрямках – на Вугледар, Кремінну та Бахмут, проте зазнає величезних втрат.

Джерело: ISW