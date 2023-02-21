Лютий, 21 в 14:38

У вівторок, 21 лютого, російські окупанти вкотре обстріляли місто Куп’янськ Харківської області.

За словами очільника ОВА Олега Синєгубова, ворожий снаряд влучив у приватний житловий будинок.

Поранення отримав 68-річний чоловік, він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

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– Крім того, ворог обстрілює смт Дворічну та м. Вовчанськ. Б’є виключно по приватному житловому сектору. Пошкоджено декілька будинків, – повідомив Синєгубов.

Також сьогодні російські окупанти обстріляли Херсон із реактивних систем залпового вогню.

Наразі відомо про шістьох загиблих і 12 поранених. Ворог вдарив по житлових кварталах, об’єктах критичної інфраструктури, дитячому садочку, лікарні, приватних гаражах та автівках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 363-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Олег Синєгубов