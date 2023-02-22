Багаття з російських танків: Гайдай про намагання прориву РФ у районі Кремінної
Російські окупаційні війська 22 лютого продовжують атакувати, особливо на Кремінському напрямку, в районі Білогорівки наразі трохи тихіше, розповів в ефірі телемарафону голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
– Поблизу Кремінної вчора ворог намагався зробити прорив за допомогою приблизно роти танків (навіть трохи більше) і роти піхоти. Важкий був бій. Декілька ворожих танків так і залишилися на полі бою, тому що наші хлопці їх просто знищили. Прорив не вийшов. Тому ситуація стабілізувалася, – уточнив він.
Щодо Сватівського напрямку, за словами Гайдая, вчора росіяни займалися лише евакуацією своїх поранених та вбитих, оскільки “напередодні так само намагання наступу закінчилося повним знищенням всіх, хто намагався піти у той прорив”.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Росії, ймовірно, не вистачає резервів, щоб посилити інтенсивність наступу на Луганщині.
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