Лютий, 22 в 13:56

Президент України Володимир Зеленський звернувся до випускників Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Львів) і Військової академії (Одеса).

Про це він повідомив у Telegram.

– Я вітаю вас із тим, що ви маєте змогу зробити частиною своєї долі історичну українську перемогу! Перемогу, про яку мріяли наші люди багато поколінь. Перемогу, якої так довго не вистачало українському народу й нашій державності, – cказав президент.

Він зазначив, що українці пишаються своєю армією, усіма нашими Силами оборони, і це чесна гордість. Адже її заслужили тисячі українських воїнів своєю хоробрістю та стійкістю.

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