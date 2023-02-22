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Факти / Україна

Маєте змогу зробити частиною своєї долі історичну перемогу України: Зеленський звернувся до випускників військових академій

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський звернувся до випускників Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Львів) і Військової академії (Одеса).

Про це він повідомив у Telegram.

– Я вітаю вас із тим, що ви маєте змогу зробити частиною своєї долі історичну українську перемогу! Перемогу, про яку мріяли наші люди багато поколінь. Перемогу, якої так довго не вистачало українському народу й нашій державності, – cказав президент.

Він зазначив, що  українці пишаються своєю армією, усіма нашими Силами оборони, і це чесна гордість. Адже її заслужили тисячі українських воїнів своєю хоробрістю та стійкістю.

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– Завжди і всюди будьте хоробрими й бережіть своїх солдатів. Завжди і всюди дбайте про честь своїх підрозділів, вірте в себе та вірте в Україну! Будьте гідними героїзму всіх тих, хто вже проявив себе в боях за Україну та українців! Будьте гідними нашої перемоги. Перемога України буде, – наголосив Зеленський.

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