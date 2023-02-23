Лютий, 22 в 22:54

Україна планує розширювати санкційний тиск на Росію та внутрішніх ворогів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 22 лютого.

Він нагадав, що протягом дня спілкувався з випускниками військових академій у Львові та Одесі, які вже скоро відправляться у бойові бригади та нові бригади, які формуються.

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– Це особлива місія – здобувати військову освіту і знати, що вже завтра ця освіта знадобиться безпосередньо на полі бою: для захисту держави, для управління солдатами і підрозділами, – сказав президент.

Президент також повідомив, що протягом дня продовжив дипломатичний марафон для посилення України та захисту міжнародного права, що дає нашій державі більше безпеки, в рамках якого говорив з чотирма лідерами держав: президентами Пакистану, Естонії, Уганди і прем’єром Великої Британії.

Зеленський нагадав, що наразі вже сім місяців працює експортна зернова ініціатива України, за час якої вже 43 країни світу отримали понад 22 млн тонн продовольства.

– Якби не ця наша ініціатива, то зараз, на жаль, відбувались би процеси політичного та соціального хаосу в деяких країнах Африки та Азії, була б загалом значно гостріша криза вартості життя, яку відчували різні народи минулого року. Але якби ця наша ініціатива працювала на повну потужність, якби Росія не намагалась її загальмувати, ми змогли б відправити на експорт більше продовольчої продукції, – сказав він.

Президент наголосив, що партнери України точно знають, які саме свідомі дії Росії підривають продовольчу безпеку.

Він додав, що це не лише внесок у світову безпеку, оскільки морський продовольчий експорт дає користь Україні: близько мільйона українців працюють у галузях, які пов’язані з аграрним виробництвом.

– І для них той факт, що ми розблокували морський експорт минулого року, – це гарантія особистої та родинної соціальної безпеки, – пояснив український лідер.

Володимир Зеленський додав, що у розмові з президентом Естонії подякував йому за незмінну підтримку України на всіх рівнях.

– Це підтримка і зброєю, і санкціями проти Росії, і політична – зокрема у європейських та євроатлантичних структурах. Сьогодні ми обговорили майбутній саміт НАТО у Вільнюсі та наші очікування в контексті інтеграції України. Вже зараз готуємося до цих майбутніх подій, – сказав він.

Розмова Зеленського з президентом Уганди стала першою в історії двосторонніх відносин двох країн. В розмові він поінформував про мирні ініціативи України, які просуває Київ на майданчику ООН, про принципову позицію України щодо захисту міжнародного права, а також сторони обговорили потенціал двосторонньої співпраці.

– Вже ввечері говорив із прем’єр-міністром Великої Британії. Дуже потужно працюємо разом із Британією для посилення наших воїнів, для наближення нашої спільної перемоги, для реалізації наших оборонних домовленостей, що були досягнуті під час мого візиту в Лондон. І було б дуже добре, якби всі наші партнери так само, як Британія, розуміли, як швидкість оборонного постачання впливає на конкретні успіхи на полі бою, – додав президент.

З британським прем’єром Ріші Сунаком також були обговорені й “вагомі політичні питання, які маємо розв’язати вже цього тижня”.

Президент Зеленський додав, що друга половина тижня буде ще активнішою з погляду міжнародних відносин.

Володимир Зеленський повідомив, що протягом дня отримував доповіді українських військових, керівників сектору оборони та безпеки. Зокрема, сьогодні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів президенту про формування нових бригад Гвардії наступу.

– Результати хороші, – сказав він.

Український лідер також провів кілька підготовчих зустрічей у контексті подальших санкційних кроків України.

– Ми не будемо збавляти тиск на ворога – як зовнішнього, так і внутрішнього. Деталі повідомлю, – сказав він.

Президент відзначив бійців 15-го полку Національної гвардії, які боронять Луганщину й “не лише захищають свої позиції, а й так нищать ворога, що реально обмежують наступальні можливості окупанта на конкретному напрямку”.

Окремо Володимир Зеленський сказав про бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, які “особливо ефективно діють” в районі Мар’їнки Донецької області.

Президент також відзначив результат 5-го окремого штурмового полку та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади за минулу добу, які знищують ворога на півдні від Бахмута.