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Факти / Україна

Пускають піхоту хвиля за хвилею. Буданов розповів про нову тактику окупантів в районі Бахмута

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
армія РФ
Фото: Depositphotos

Під Бахмутом на Донеччині російські війська застосовують нову тактику боїв.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю Forbes.

– Перехід до іншої тактики всі бачать у Бахмуті. Вугледар був яскравим прикладом цього. У Бахмуті взагалі хвиля за хвилею просто йде піхота. Їх артилерія тільки підтримує, бронетехніки взагалі одиниці. У Вугледарі відбувалося застосування бронетехніки, але її знищили в перші години, й так само все перейшло у стрілецькі бої, – зазначив він.

Він також додав, що уже два місяці росіяни живуть у режимі максимальної економії боєприпасів. Більш-менш нормально боєприпаси зараз застосовуються виключно в Бахмуті, Вугледарі та на Лиманському напрямку.

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Також начальник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що з середини й до кінця весни відбудуться вирішальні бої.

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Джерело: Forbes Україна
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