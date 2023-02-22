Лютий, 22 в 21:25

Україна може стати членом Північноатлантичного союзу раніше, ніж вступить до Євросоюзу.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі з журналістами 22 лютого.

– Я вважаю, що ми можемо стати членами НАТО раніше, ніж членами ЄС, – заявив він.

Керівник ОПУ вважає, що сьогодні Україна створює найкращий імідж для НАТО.

Зараз дивляться

– Сьогодні всі розуміють, що шансів у війні з НАТО у Росії немає. І сьогодні Україна – це найкращий іміджмейкер НАТО, – сказав він.

Раніше колишній командувач армією США у Європі Бен Годжес заявив, що поки Україна не є членом Північноатлантичного союзу, США мають бути гарантом безпеки для України.

Український посол у Литві заявив, що президент Володимир Зеленський може прибути з візитом на саміт НАТО, який у липні пройде у Вільнюсі.

Водночас голова Верховної Ради Руслан Стефанчук очікує, що на цьому ж саміті НАТО Київ отримає запрошення до військового блоку.

Очікується, що саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.

Однак генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше казав, що позиція блоку щодо України не змінилась, оскільки наразі пріоритетом є не членство в союзі, а допомога Києву з тим, щоб він переміг у масштабній війні з Росією.