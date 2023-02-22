Україна може вступити в НАТО раніше, ніж до ЄС – Єрмак
Україна може стати членом Північноатлантичного союзу раніше, ніж вступить до Євросоюзу.
Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі з журналістами 22 лютого.
– Я вважаю, що ми можемо стати членами НАТО раніше, ніж членами ЄС, – заявив він.
Керівник ОПУ вважає, що сьогодні Україна створює найкращий імідж для НАТО.
– Сьогодні всі розуміють, що шансів у війні з НАТО у Росії немає. І сьогодні Україна – це найкращий іміджмейкер НАТО, – сказав він.
Раніше колишній командувач армією США у Європі Бен Годжес заявив, що поки Україна не є членом Північноатлантичного союзу, США мають бути гарантом безпеки для України.
Український посол у Литві заявив, що президент Володимир Зеленський може прибути з візитом на саміт НАТО, який у липні пройде у Вільнюсі.
Водночас голова Верховної Ради Руслан Стефанчук очікує, що на цьому ж саміті НАТО Київ отримає запрошення до військового блоку.
Очікується, що саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.
Однак генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше казав, що позиція блоку щодо України не змінилась, оскільки наразі пріоритетом є не членство в союзі, а допомога Києву з тим, щоб він переміг у масштабній війні з Росією.