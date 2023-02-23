Лютий, 22 в 23:23

Ввечері 22 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунали вибухи.

Інформацію підтвердили у міській раді.

Зазначається, що два вибухи о 22:51 та 22:53 було чутно біля Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча в Кальміуському районі.

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– Сподіваємось, що наші захисники продовжують бити по позиціях російських окупантів, – йдеться у повідомленні ради.

Нагадаємо, що вночі проти 22 лютого у Маріуполі пролунало 12 вибухів. Підтверджено влучання в склад із боєкомплектом росіян в аеропорту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 364-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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