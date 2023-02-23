Лютий, 22 в 23:36

Командир 1-го батальйону полку Азов, майор Олег Мудрак, який боронив Азовсталь, а потім потрапив у полон до російських окупантів та пережив теракт в Оленівці – помер.

Про смерть українського воїна із позивним Сухар повідомив племінник Данило Мудрак на своїй сторінці в Instagram.

– Він завжди казав, що не хотів, щоб його смерть була “святом сліз”. Хотів, щоб разом зібралися його люди і посміхаючись згадували найкращі моменти, пов‘язані з ним, – написав племінник комбата Азову.

Про причини смерті 36-річного захисника України племінник не повідомив, але дружина командира Азову Редіса Катерина Прокопенко зробила допис у Instagram, що в Олега Мудрака зупинилося серце.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Muay Thai Coach Danya (@_mudrak.d_)

Олег Мудрак пішов на фронт з перших днів 2014 року, під час першого етапу російської агресії.

Коли ж Росія пішла повномасштабним вторгненням рік тому, у лютому 2022 року, Сухар разом із побратимами стояв на захисті Маріуполя та боронив Азовсталь.

Комбат 1-го батальйону полку Азов разом з іншими захисниками Азовсталі потрапив у полон у травні 2022 року.

Вже у серпні фотографії з Олегом Мудраком заполонили мережу, на них можна було побачити наслідки російського полону, оскільки м’язистий військовослужбовець на фото був зафіксований виснаженою та схудлою людиною.

У вересні 2022 року Олег Мудрак був звільнений з полону разом з іншими захисниками Азовсталі.

Фото: _mudrak.d_