ЗСУ точно б’ють по скупченнях окупантів, РФ розтягує лінії постачання – Бундесвер

Лютий, 22 в 15:12

Сили оборони України точно б’ють по скупченнях російських окупантів та ворожих командних пунктах. Водночас РФ розтягує лінії постачання.

Про це повідомив бригадний генерал Бундесверу Крістіан Фройдінг, пише Spiegel.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення росіяни проводили свої атаки надто нескоординовано, однак це компенсувалось масовістю, масовим вербуванням та використанням найманців.

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Фройдінг зазначив, що загарбники навчились прибирати важливі точки тилового забезпечення, важливі командні пункти та інші об’єкти з-під вогню ЗСУ.

– Проте це розтягує лінії постачання, а також робить їх більш уразливими. Але чи бачите, скрізь, де росіяни цього не роблять, українці сильно б’ють по них, – додавбригадний генерал.

Раніше начальник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що під Бахмутом на Донеччині російські війська застосовують нову тактику боїв.