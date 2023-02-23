Лютий, 23 в 14:17

У 2023 році українські абітурієнти складатимуть іспити у форматі НМТ, що міститиме завдання з трьох предметів.

Про це повідомляє Міносвіти.

– Два обов’язкові предмети: українська мова і математика. На вибір вступника один предмет: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що тестування відбуватиметься протягом одного дня, щоб зменшити безпекові ризики учасників НМТ.