Лютий, 23 в 9:23

Голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, які російські ракети прилетіли у Київ 14 січня.

Про це Буданов сказав в інтерв’ю Українській правді.

Так, 14 січня у столиці пролунало кілька вибухів, а вже після увімкнули сирени повітряної тривоги.

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За словами Кирила Буданова, то був експериментальний пуск ракети з території РФ.

– Це був експериментальний пуск ракети. Наскільки я пам’ятаю – це 48Н6ДМ пускової С-300 (ракета летить на 250 км і має швидкість 2,5 км/сек, – Ред.). Вони стояли в Брянській області, і це був один із перших зафіксованих таких дослідних пусків. Я підкреслюю, що це дослідні пуски, – заявив очільник ГУР.

За його словами, Росія не може собі дозволити й надалі такі пуски, бо не має з чого виробляти ракети.

– Це проблема Російської Федерації – вони так само, як і багато інших пострадянських країн, не можуть виробляти в достатніх обсягах зразки озброєння. Кілька екземплярів – будь ласка. А от серію – важко, – зауважив Кирило Буданов.

Він заявив, що у цієї ракети лише корпус, вибухова речовина, програмне забезпечення російського виробництва, а все інше – іноземного.

– Є така програма у них – паралельний імпорт. По суті, це узаконена контрабанда (з інших країн). Контроль таких елементів – важке завдання для всього світу. Ви не можете проконтролювати, що, до прикладу, фірма Х придбала в Чехії якісь контролери виробництва Японії, а потім через умовну третю країну продала четвертій, а з четвертої без проходження митного контролю воно заїхало в Росію. Але їм значно ускладнили ці всі процеси. Тому вони не можуть виробляти озброєння в достатніх кількостях, – сказав голова ГУР.

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що 14 січня ракети летіли на Київ із північного напрямку по балістичній траєкторії.

Нагадаємо, що 26 січня у Києві ворожа ракета влучила у нежитлову будівлю.