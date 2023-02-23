Розконсервували завод, який не працював з часів Холодної війни: Британія створила секретну групу для закупівлі артснарядів на потреби України

Лютий, 23 в 21:11

У 2022 році Міністерство оборони Великої Британії створило секретну групу, яка домовлялася про закупівлю артилерійських снарядів радянського калібру 122 міліметри на потреби України.

За даними The New York Times, з плином війни в Україні це завдання ставало дедалі складнішим, адже у великих постачальників закінчувалися запаси.

Пошук боєприпасів ведеться по всій Європі, зокрема, у Східній її частині, де залишається багато зброї радянських зразків.

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За даними журналістів, у січні у Костенці (Болгарія) розконсервували військовий завод Терем, який не працював із часів Холодної війни. Зараз конвеєри підприємства знову готові випускати 122-мм боєприпаси.

У червні 2022 року Британія уклала угоду про купівлю 40 тисяч артилерійських снарядів і ракет, виготовлених на державних заводах Пакистану. Але угода зірвалася після того, як пакистанський постачальник не зміг доставити боєприпаси.

Серед іншого, державні українські компанії зверталися до брокерів у США та інших країнах по танки, гелікоптери, літаки й міномети.

Співрозмовники NYT зазначили, що і Британія, і США фінансували угоди, використовуючи треті країни та брокерів у тих випадках, коли країни-виробники не мали бажання публічно визнавати, що вони надають зброю Україні.

Зменшення запасів боєприпасів викликає велике занепокоєння в ЄС, оскільки з українського й російського боків їх щодня витрачається десятки тисяч. Хоча Україна використовує боєприпаси ефективніше, все одно це відбувається швидше, ніж Європа здатна виготоаляти. Нині США і ЄС намагаються збільшити виробництво як для постачання Україні, так і для поповнення власних запасів.