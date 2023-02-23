США може знадобитися більше року для поставки в Україну Abrams – міністр армії

Лютий, 23 в 20:56

Армії США може знадобитися більше року, щоб поставити танки M1 Abrams в Україну, а плани щодо термінів і як саме вони надійдуть в країну ще розробляються.

Про це заявила міністр армії Крістін Вормут.

– Ми шукаємо найшвидший спосіб доставити танки українцям. Це не буде питанням тижнів, я скажу це. Жоден із варіантів, які ми розглядаємо, не стосується тижнів або двох місяців. Це довші терміни. Але я думаю, що є варіанти менше двох років, менше півтора років. Але знову ж таки, ми повинні розглянути плюси і мінуси кожного з них, — сказав Вормут під час заходу Defense Writers Group.

Крім того, вона зазначила, що “до кінця року ще належить визначити, чи зможуть туди дістатися танки”.

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Вормут зазначила, що серед варіантів, представлених міністру оборони США Ллойду Остіну, є будівництво танків “з нуля”. Однак, як правило, армія модернізує існуючі варіанти танків замість того, щоб будувати їх з нуля.

Вона також сказала, що вони розглядають варіанти, які включатимуть “країни, яким ми раніше продавали танки”, які “імовірно можуть доставити танки українцям швидше, але можуть порушити відносини з важливими союзниками”.