З танка тричі били по наших позиціях, переплутали координати: окупанти про обстріл своїх же

Лютий, 23 в 22:32

Військовослужбовець Росії у перехопленій українською розвідкою розмові розповідає про ситуацію на фронті та новоприбулих.

– Учора картоплю копали, сьогодні нас на війну відправили. Ніякої підготовки, ніх*я немає,– каже окупант.

Також загарбник розповідає про втрати в армії Росії, що вони двічі потрапляли під танковий і мінометний обстріл:

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– Он пацани сиділи, *бать, у пункті тимчасової дислокації, у*бали, 400 осіб разом накрили. Вчора вертушка від*башила по наших позиціях, наша ж вертушка. З танки 3 рази х*ярили по наших позиціях, теж переплутали координати. Спати лягаєш у натурі й думаєш “прокинешся ти завтра, не прокинешся?”.

Крім того, російський солдат говорить про масові втрати в армії РФ:

– На*балово з усіх боків: на “передок” кидають, ні екіпіровки, ніх*я нема. Усі валять, взагалі, всі, всі, прям конкретно.

Фото: ГУР