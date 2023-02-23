У Повітряних силах розповіли, який тип БПЛА збили над Київщиною

Лютий, 23 в 13:39

На Київщині під час повітряної тривоги збили російський розвідувальний безпілотник.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

— Робота протиповітряної оборони. Звичний день у країні, що воює – розвідувальний безпілотник навідався на Київщину. Відпрацювали успішно – приземлили його. Будуть потім дивитись, що це за БПЛА, – повідомив він.

Ігнат додав, що це безпілотник-розвідник, який намагався щось вивідати.

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Зранку 23 лютого у частині областей, зокрема на Київщині, була оголошена повітряна тривога.

Моніторингові канали повідомляли, що тривогу в Київській області оголосили, тому що в повітряному просторі регіону було зафіксовано безпілотник.

Пізніше в області пролунали вибухи, а Повітряні сили підтвердили роботу нашої ППО.

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Фото: АрміяInform