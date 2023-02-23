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Факти / Україна

Вранці окупанти обстріляли Куп’янськ на Харківщині, є поранені – глава ОВА

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Обстріл Вовчанська і Куп'янська Харківської області 22 грудня 2022

Вранці 23 лютого російські війська обстріляли Куп’янськ на Харківщині.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що в результаті обстрілу зазнали поранення дві цивільні жінки. Наразі медики надають їм необхідну допомогу.

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Раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що на 24 лютого російська армія готує невеликий ракетний удар.

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Фото: Олег Синєгубов

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