Викрала прихильниця “русского міра”: історія дівчинки, яку вдалося повернути в Україну

Лютий, 23 в 16:03

Поліцейські Вінниччини допомогли 33-річній Вероніці повернути доньку з тимчасово окупованого росіянами Криму. Туди із Херсонщини дитину вивезла прибічниця “русского міра”.

Історія викрадення дитини у батьків почалась у жовтні минулого року. Саме тоді мама восьмирічної Маргарити, яка живе на Вінниччині, звернулась у поліцію.

33-річна Вероніка розлучена з батьком дитини, але домовились, що певний час донька буде жити з татком у селі Червоний Маяк, що на Херсонщині. Бо там дитина навчалась у спеціалізованій школі.

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Але село з початком повномасштабного вторгнення окупували російські війська. І родина не змогла виїхати. Та от вивезти Маргариту в Росію забажала одна із мешканців селища. Жінка чомусь вирішила, що може забрати дитину, бо підтримує Росію.

– Маргарита потоваришувала з дівчинкою свого ж віку, мама якої працювала на окупаційну владу, діти грались і Маргарита часто залишалась у цієї жінки на ночівлю. Коли батько прийшов за дитиною, жінка її не повернула, мотивуючи тим, що їй буде безпечніше у цієї жінки, – говорить начальниця відділу комунікацій ГУНП у Вінницькій області Заріна Маєвська.

Поїхати на окуповану територію не змогла і мама дівчинки. Єдине, що змогла зрозуміти через неякісний зв’язок, що Маргариту вивозить в окупований Крим якась жінка. 33-річна Вероніка подала заяву до поліції Вінниччини, бо саме там проживала з новою родиною. Восьмирічну дитину оголосили в міжнародний розшук.

– Моніторинг соціальних мереж дав свої результати: ми вийшли на зв’язок з вихователькою Маргарити спеціальної школи, де вона навчалась, і вона нам вказала на двох жінок причетних до викрадення Маргарити, які на той час працювали на окупаційну владу, – додає оперуповноважений Тульчинського районного відділу поліції Анатолій Лавриченко.

Спільницю “руського міра” не впустили до Криму з чужою дитиною через відсутність на дівчинку документів. Тому жінка залишила дитину на ворожому блокпосту, а сама із рідною донькою втекла.

Але згодом за дівчинкою приїхала інша працівниця Бериславської окупаційної адміністрації та забрала її до себе. Розуміючи, що дитину без документів знову не випустять, вона разом з російськими військовими прийшла до рідних, та, погрожуючи зброєю, забрала свідоцтво про народження Маргарити.

Згодом жінка домовилась зі знайомою кримчанкою про перевезення дитини до Феодосії.

– Після деокупації Херсонщини нам вдалось поспілкуватись з вихователькою, яка навчала Маргаритку у спецшколі. Жінка розповіла, з ким могла поїхати дитина, і завдяки волонтерам ми встановили, що дитина на той час перебувала в місті Феодосія окупованого Криму, – каже начальниця відділу комунікацій ГУНП у Вінницькій області Заріна Маєвська.

Саме волонтери допомогли матері добратись до Криму. 14 днів жінка добиралась за своєю дитиною.

– Нас їхало 14 мам. Ми їхали в Польщу, потім звідти в Білорусь, далі на Росію. Пройшли пʼять блок0-постів, телефони чистили, щоб менше було провокацій, – згадує мама дівчинки.

Тепер Маргаритка разом з мамою та молодшою сестричкою та братиком на Вінниччині. І завдяки волонтерам ще 14 незаконно вивезених дітей повернули батькам в Україну.

Волонтери і надалі допомагатимуть родинам повертати дочок та синів. А правоохоронці шукати злочинців, які викрадають український дітей.