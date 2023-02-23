Лютий, 23 в 1:49

У випадку позитивного рішення НАТО щодо постачання Україні західних винищувачів Польща надасть зі свого запасу радянські літаки МіГ.

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив польській телекомпанії TVN24.

– Якщо буде ухвалено рішення передати винищувачі Україні, по-перше, ми точно запропонуємо все, що залишилося від пострадянських запасів, наприклад МіГ-29, які в нас ще залишилися, – сказав він.

За словами Дуди, це зручно для Києва, тому що українці вже сьогодні можуть літати на МіГ, і Повітряні сили ЗСУ мають підготовлених пілотів.

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Він зазначив, однак, що “ми не в змозі навіть у рамках здорового глузду передати Україні літаки F-16, нехай навіть два літаки, тому що для цього нам потрібна сервісна база, яка відповідає цілому спектру вимог, які потребують значних ширших дій, а не просто невеликої допомоги від однієї країни”.

Раніше в інтерв’ю Sky News Дуда підкреслив, що Україні потрібні сучасні винищувачі типу F-16, що стоять на озброєнні багатьох країн світу, однак Польща має МіГ-29, які можуть допомогти Україні у короткотерміновій перспективі, адже українські військовики вже знайомі із цією технікою.

Водночас український пілот винищувачів Джус в інтерв’ю тому ж Sky News казав, що саме F-16 зможуть допомогти зрівняти шанси у небі, оскільки радянські літаки мають застарілі системи озброєння та радіолокації, а F-16 є найоптимальнішим варіантом не лише за якістю, але й за кількістю літаків у Європі.

Раніше конгресмен-республіканець Майкл Маккол під час візиту у Київ заявив, що в США не мають єдиної позиції щодо того, “як швидко та яку зброю” відправляти Україні, зокрема, у питанні літаків та ракет далекої дії. Водночас, за його словами, є прогрес в питанні літаків та артилерії з боку Сполучених Штатів.

22 лютого керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Британія може стати першою країною, що надасть Києву винищувачі західного зразка.