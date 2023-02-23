Зеленський опублікував світлини шляху, який Україна пройшла за рік війни
Фото: Генштаб ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський показав наслідки війни Росії проти України.
Відповідні фото він опублікував у Telegram.
– Десятки, сотні тисяч фото, які лишають у душі та серці глибокі шрами. Нагадують, який шлях ми пройшли від лютого до лютого. Це має бути в наших ДНК, – написав президент.
Він зазначив, що Україна переможе, а країна-агресор відповідатиме за все скоєне.
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– Ми не зламалися, ми подолали безліч випробувань, і ми переможемо. Змусимо відповідати всіх, хто приніс це зло, цю війну на нашу землю. Увесь терор, усі вбивства, усі катування, усе мародерство, – додав Зеленський.