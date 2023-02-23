Лютий, 23 в 13:57

Збройні сили України з точки зору наявного озброєння вже де-факто стали армією НАТО.

Про це заявила сьогодні на брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що Україна чітко прямує шляхом євроатлантичної інтеграції, а українська армія постійно посилюється в умовах повномасштабної війни, розв’язаної РФ.

Зараз дивляться

– Ми бачимо, як наші партнери з усього світу підтримують Україну в цій боротьбі… З точки зору озброєння наша армія де-факто вже стала армією НАТО, – наголосила Маляр.

За її словами, якщо 24 лютого 2022 року, в день вторгнення військ РФ, українці готували до бою коктейлі Молотова, то зараз українські танкові екіпажі проходять тренування на сучасних західних танках.

Рік тому ЗСУ отримували як допомогу від країн-партнерів піхотну зброю, згодом вдалося добитися рішення про поставки західної важкої зброї. А зараз уже йдеться про танки та далекобійну зброю.

Маляр нагадала, що зараз також тривають дискусії щодо постачання Україні бойових літаків. Заступниця міністра прогнозує, що й це рішення буде позитивним.

– Зараз вже формуються танкові підрозділи, ухвалено рішення щодо надання далекобійної зброї. Ми маємо протикорабельні та протирадарні ракети. Невдовзі отримаємо системи Patriot і SAMP-T, які здатні перехоплювати балістичні ракети. Тривають дискусії щодо літаків, і це рішення також буде позитивним, – зазначила Маляр.

За її словами, в 2023 році на полі бою з’явиться більше озброєння українського виробництва. Паралельно лідери країн-союзниць планують збільшувати виробництво зброї та боєприпасів.

– Нам вдалося стримати ворога протягом року, тому що Міноборони шукало і купувало зброю по всьому світу. Одночасно минулого року велася системна робота з українськими виробниками. І цього року ми побачимо на полі бою більше якісного озброєння та техніки українського виробництва, – запевнила Маляр.

Нещодавно державний концерн Укроборонпром спільно з однією з країн НАТО запустив виробництво мін калібру 120 мм.

Україна також створила власний дрон із дальністю ураження понад 1 тис. км і можливістю навантаження до 75 кг.

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Джерело: Військове телебачення України