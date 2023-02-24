Лютий, 24 в 1:27

США оголосять про пакет допомоги Україні в розмірі $2 млрд протягом 24 лютого.

Про це пише CNN із посиланням на американського чиновника.

Очікується, що Білий дім оголосить про виділення ще $2 млрд у рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України в п’ятницю, 24 лютого, коли виповниться рік від дня російського вторгнення.

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На відміну від пакетів допомоги під час скорочення, які беруться безпосередньо із запасів зброї США і можуть бути швидко відправлені в Україну, пакети USAI (Ініціативи зі сприяння безпеці України) закуповуються або замовляються у промисловості.

У рамках таких поставок допомога може істотно довше доставлятися в Україну, хоча це також сигналізує про довгострокову прихильність надання допомоги Києву в тому, що США розглядають як затяжний конфлікт проти Росії.

CNN вказує, що йдеться про нове фінансування закупівель і нові контракти на постачання обладнання для України, включно з:

ракети HIMARS;

артилерійські боєприпаси калібру 155 м;

численні типи безпілотників (БПЛА);

обладнання для боротьби з БПЛА;

обладнання для розмінування;

Обладнання захищеного зв’язку;

Фінансування навчання та технічного обслуговування.

Лише три дні тому США оголосили про 32-е скорочення американського обладнання для України на суму $450 млн, що охоплює додаткові боєприпаси для HIMARS і Howitzer, протитанкові ракети Javelin і радари повітряного спостереження.

Оголошення було зроблено того самого дня, коли президент США Джо Байден здійснив вкрай секретний візит до Києва, зустрівшись із президентом України Володимиром Зеленським, а потім виголосивши з Варшави промову на підтримку України.

Байден сказав у вівторок, що він підтвердив свою підтримку України в розмовах із президентом Польщі Анджеєм Дудою під час перебування в країні.