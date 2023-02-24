Білий дім 24 лютого оголосить нову допомогу Україні на $2 млрд – CNN
США оголосять про пакет допомоги Україні в розмірі $2 млрд протягом 24 лютого.
Про це пише CNN із посиланням на американського чиновника.
Очікується, що Білий дім оголосить про виділення ще $2 млрд у рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України в п’ятницю, 24 лютого, коли виповниться рік від дня російського вторгнення.
На відміну від пакетів допомоги під час скорочення, які беруться безпосередньо із запасів зброї США і можуть бути швидко відправлені в Україну, пакети USAI (Ініціативи зі сприяння безпеці України) закуповуються або замовляються у промисловості.
У рамках таких поставок допомога може істотно довше доставлятися в Україну, хоча це також сигналізує про довгострокову прихильність надання допомоги Києву в тому, що США розглядають як затяжний конфлікт проти Росії.
CNN вказує, що йдеться про нове фінансування закупівель і нові контракти на постачання обладнання для України, включно з:
- ракети HIMARS;
- артилерійські боєприпаси калібру 155 м;
- численні типи безпілотників (БПЛА);
- обладнання для боротьби з БПЛА;
- обладнання для розмінування;
- Обладнання захищеного зв’язку;
- Фінансування навчання та технічного обслуговування.
Лише три дні тому США оголосили про 32-е скорочення американського обладнання для України на суму $450 млн, що охоплює додаткові боєприпаси для HIMARS і Howitzer, протитанкові ракети Javelin і радари повітряного спостереження.
Оголошення було зроблено того самого дня, коли президент США Джо Байден здійснив вкрай секретний візит до Києва, зустрівшись із президентом України Володимиром Зеленським, а потім виголосивши з Варшави промову на підтримку України.
Байден сказав у вівторок, що він підтвердив свою підтримку України в розмовах із президентом Польщі Анджеєм Дудою під час перебування в країні.