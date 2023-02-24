Лютий, 24 в 17:38

Очільник Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко розповів, що повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого минулого року розпочалося саме о 03:40 на ділянці Луганського прикордонного загону.

Тоді розвідувальна група російських військ напала на прикордонний пост, після чого зав’язався бій.

– Одразу ми мали першого загиблого воїна в цій повномасштабній агресії. Прийшли доповіді, і близько 04:00 ранку я доповів міністру внутрішніх справ Денису Монастирському про те, що на трьох напрямках мої підлеглі уже ведуть бої, що насуваються колони. Я так зрозумів, що він уже доповідає президенту, – сказав він.

Дейнеко зазначив, що о 05:17 особисто відправив Володимиру Зеленському смс. Він доповів президенту, що це не провокація, а дійсно повномасштабне вторгнення.

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– Доброго ранку, шановний пане президенте. Дозвольте доповісти. Це – повномасштабна військова агресія з боку Російської Федерації. Обстріляні ряд пунктів пропуску на кордоні з РФ, ведеться вогонь Градами з їх території. Над Чорнобильською зоною чутно проліт реактивної авіації. Також Гради б’ють з Криму. На даний момент 5 поранених. Мої підрозділи займають позиції, – процитував Дейнеко текст повідомлення.

За словами очільника ДПСУ, мало хто сприймав війну як реальну загрозу, бо жодна людина не могла повірити, що у ХХІ столітті у центрі Європи це можливо.