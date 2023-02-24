Для України важливо не допустити поставок Китаєм зброї в Росію – Зеленський

Лютий, 24 в 19:38

Президент України Володимир Зеленський заявив, що робить все можливе для недопущення постачання китайської зброї Росії.

– Я хочу вірити, що Китай буде на боці справедливого світу, а це означає, на нашому боці. Скажу вам чесно, і для мене це важливо: я дуже хочу вірити, що Китай не постачатиме зброю до РФ. Для мене це дуже важливо. Пункт номер один, – сказав Зеленський під час пресконференції.

Глава держави наголосив, що теоретичні постачання зброї з Китаю до Росії є ризиком, що буде третя світова війна.

Він зазначив, що на його думку, “суб’єктом, ініціатором будь-яких мирних ініціатив може бути лише та держава, на території якої йде війна”.

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Нагадаємо, що раніше з’явилась інформація, що Пекін і Москва ведуть переговори про купівлю 100 ударних безпілотників, які можуть бути доставлені в РФ уже в квітні.

При цьому у МЗС Китаю запевнили, що Пекін не планує постачати ударні безпілотники Росії, які країна-агресор могла б використати у війні проти України.