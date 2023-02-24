Майже 100 відбитих атак за добу: як ЗСУ протистоять окупантам на фронті 24 лютого

Лютий, 24 в 7:36

Сьогодні, 24 лютого, – уже рік, як Росія продовжує повномасштабну збройну агресію проти України.

Окупанти нині всі зусилля кидають на наступ на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Армія РФ напередодні завдала 10 ракетних та 31 авіаційний удар, а також понад 40 разів відкривала вогонь із реактивних систем залпового вогню.

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Унаслідок цих злочинних дій загинули та дістали поранень люди, у Харківській та Херсонській областях пошкоджено цивільні об’єкти.

Натомість українські захисники впродовж минулої доби відбили близько 100 ворожих атак.

Авіація Сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також чотири удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

три райони зосередження живої сили противника,

склад боєприпасів,

склад паливно-мастильних матеріалів,

один важливий об’єкт ворога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 366-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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